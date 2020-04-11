豬肉來貨價上升　檔主大嘆生意難做

深圳市政府要求所有跨境貨車司機昨日(10日)起，須提供7天有效期的健康證明及「i深圳」健康認證碼，逾百中港司機未符合要求，致昨日供港活豬僅1355隻，較前日(9日)減少20%，刺激活豬拍賣價格最高增逾15%。旺角街市今午(11日)人滿為患，有豬肉檔主表示近期市民多購買冰鮮豬肉以便儲存，導致營業額下降，加上豬肉來貨價上升，大嘆「生意難做」。

豬肉檔主周生表示，豬肉來貨價正常為一擔3600至3700港元，但今日卻要價逾4000港元，比平日貴約500至600元，但仍沒有加價，「差價自己食返，有時平有時貴啲客會接受唔到」。豬肉價格上升及疫情關係令市民多買冰鮮豬肉以便儲存，令他的生意額大跌一半，他大呻「生意難做」，又希望業主減租，紓緩財政困難。

同樣經營豬肉檔的陳叔表示，今日的豬肉來貨價有上升，但生意並沒有太大影響，「都要食㗎，疫症搞到個個都要喺屋企煮飯」。另一邊廂，經營菜檔的溫先生指出，蔬菜來貨價亦「貴了些少」，主因是來自內地的蔬菜價格浮動，來貨價及售價每斤上升了2至3元，但仍生意不俗。

到旺角街市買菜的吳小姐稱，以同一價錢購買的豬肉分量比平常少約20%，她續指疫情之下外出買菜的次數減少，難免會多購買一些冰鮮肉類在家儲存、又指近期買完菜便會回家，復活節期間亦會避免出門。