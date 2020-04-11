政Whats噏：曾做過護士學生保險顧問　陸頌雄：做議員要面皮厚

最近社交網站Facebook好興玩一個遊戲，就係列10項自己曾經做過嘅受薪工作，當中9項係確實做過嘅，畀大家估吓究竟係邊一樣係冇做過，議員陸頌雄(Michael)今日（11日）都玩呢個遊戲，吸引唔少網友熱烈討論。

Michael列出10項工作，包括攝影助理、跟車送貨、註冊護士學生、進修中心睇場、區議員、售貨員、送外賣、保險理財顧問、物業管理主任及議員助理等，結果網友嘅回應咩答案都有，睇嚟真係考起大家。Michael之後公布答案，原來係送外賣冇做過！佢仲話，其實自己做過好多暑期工，但都冇列到入去，好似派宣傳單張、快遞員等，但就冇送過外賣，而影響佢最大嘅就係做護士學生及保險理財顧問。

Michael話，上述2份工都做咗約2年，都係關乎「人」嘅工作，當年在廣華醫院做護士學生，係佢第一個實踐服務市民理想嘅職業，除了護理工作，得閒都會到社區中心做義工，但同時又發現自己有不足嘅地方，所以未畢業就黯然離開護士行業。至於做保險顧問就學識待人接物，說話技巧等，改變佢過去比較被動嘅性格。佢仲話，其實做議員都係用緊類似技巧，服務社區要膽大心細面皮厚喎。