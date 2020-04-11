政Whats噏：鄺俊宇提問懵盛盛　羅致光暗寸先做好功課

政府在去年財政預算案建議撥款購置物業作福利用途，但受去年中反修例示威衝擊影響，包括呢個項目在內的多個議案及撥款申請仍然積壓在立法會財務委員會，未及處理。不過，有議員最近就今年財政預算案提出書面質詢時，要求當局提交去年購置物業嘅清單，更加有議員問呢個項目至今使剩幾多錢，惹來勞工及福利局局長羅致光透過網誌暗寸議員「懵盛盛」，事前唔做好功課。

因應本港多年來缺乏福利處所，導致各種服務輪候需時，政府就在去年2月財政預算案中建議撥款200億港元購置物業，作為提供地方營辦社會福利設施之用，以應付相關設施嚴重短缺的問題。羅致光仲喺同年6月10日出席福利事務委員會向議員簡介有關項目，並交代分布在全港約160個擬置福利設施的資料。羅仲喺會上表示，如果相關撥款能夠喺同年7月獲財委會批准，當局最快可以喺今年首季開始購置首批物業。

不過，本港自去年6月爆發反修例示威衝突，立法會大樓設施更遭受嚴重破壞而停擺，導致有大量議案同撥款申請未及喺上年度休會前處理，一直積壓至今，當中就包括購置物業作福利用途呢項撥款申請。之但係，唔少議員好似唔記得咗呢回事，竟然喺最近舉行嘅特別財委會中提出書面質詢跟進購置物業嘅進度，搞到羅致光早前要發表網誌，暗寸議員提問前唔做好功課。

羅致光喺網誌中，更不點名寸爆有議員問項目至今究竟使剩幾多錢添！翻查資料，提出呢個問題嘅議員原來就係身兼福利事務委員會主席嘅民主黨（白鴿黨）議員鄺俊宇，而鄺在去年6月10日會議中更擔任主持，理應非常了解呢個項目。羅致光在出任勞福局局長前曾經係白鴿黨嘅創黨成員，唔知鄺被出晒名IQ（智商）高達160嘅前黨友大寸，會有咩感受呢？

話時話，作為議員冇理由唔知道議會嘅議事時間好有限，若法案或撥款申請未能趕及喺今年7月中任期完結前獲得通過，咁呢啲同民生相關嘅項目就要推倒重來，喺下屆議會由零開始重新審議。面對現時黑暴及街頭抗爭持不絕，議會內民主派又繼續大搞拉布，市民真係唔知要等到幾時，先可以用到呢啲社會福利設施喇！