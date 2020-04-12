灰衣男危坐窗台近13小時　飛將軍救番送院

大角咀深旺道8號君匯港1座一中層單位，昨日中午(11日)12時13分，警方接獲報案，指上址一名身穿灰色上衣及長褲男子爬出窗戶，坐在窗台約一呎壆邊狀甚驚險。警方到場後進入單位，嘗試游說事主返回安全位置，消防抵埗，亦在屋苑平台張開救生氣墊戒備；惟事主絲毫未有軟化迹象，並在窗台邊緣時而躺臥，時而坐着探頭望街及揮手，險象環生，期間在場人員嘗試送上飲品，惟事主未有理會，情況一直僵持。

及至今日(12日)凌晨零時30分左右，在場人員見男事主一覺醒來，疑趁其分神之際，即繼「兵分兩路」，在場人員繼續向其勸說分散其注意力，樓上及單位內戒備的消防飛將軍亦立即行動，合力緊抱事主，將其救回安全位置，並交由救護車送院治理。

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