治安毒瘤連米都偷　學者促嚴打退公約

自去年反修例風波至近期新冠肺炎肆虐，本港可謂「多災多難」，但在港的南亞假難民卻未有同舟共濟，更不時「趁火打劫」，四出作案，今年已先後觸犯多宗嚴重罪案。有學者建議，警方需加強情報搜集，打擊涉及假難民罪行，本港應積極考慮設立收容中心和退出聯合國《禁止酷刑公約》。

本月七日，警方在深水埗打擊偽鈔集團，搜出七十三張面值千元偽鈔，拘捕四名南亞裔男子及一名本地女子，部分人是持「行街紙」的假難民；同日，一名戴口罩的南亞裔男子夥同本地同黨，打劫灣仔一名鳳姐，掠去近四萬元財物。而在今年內，亦發生多宗涉及南亞兵團的罪案，包括販毒、勒索、襲警及經營賭博場所等。另外，在疫情期間，假難民更四出盜取「柴米油鹽」。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，自去年起，政府及警方只集中應付反修例風波及新冠肺炎疫情，令警力下降，南亞假難民因而有機可乘，趁亂作奸犯科。他又指，過去數年間，假難民涉及不少嚴重罪案，已成為治安毒瘤。

陳建議，為長遠計警方需重整警力，加強情報搜集，打擊涉及南亞裔與黑社會勾結犯案，本港亦應積極退出聯合國《禁止酷刑公約》，而短期措施則可設立收容中心，將免遣返聲請人士集中居住，亦可減低治安隱患。