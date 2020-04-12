土地審批歎慢板　政府官僚嚇走投資者

私人發展項目受多個政府部門規管，審批程序繁複，一直為人詬病。雖然政府早在2017年提出由發展局成立督導小組，研究精簡審批流程，但自去年5月和10月推出精簡審批措施後，便無下文。業界批評政府官僚，以人手不足為藉口，拖慢審批程序，又無一站式服務，嚇怕投資者，不敢來投資。

發展局精簡發展管制督導小組由常任秘書長(規劃及地政)擔任主席，成員包括3個部門，即屋宇署、地政總署及規劃署的代表，就精簡或改善現行發展管制制度擬定建議。當局特別在現行土地及建設諮詢委員會轄下，成立由10個相關專業學會和團體代表組成的聯合委員會，考慮政府的建議，確保新措施能切實配合業界需要。

率先推行的第一批精簡審批安排，包括如何盡量統一建築物高度限制、綠化上蓋面積和園境3項發展管制參數，3個部門已發布相關作業備考，新安排在去年5月中實施，10月則新增可持續建築設計指引，在簡化程序安排下，屋宇署成為審批私人發展項目樓宇間距及樓宇後移部分的唯一部門，認可人士毋須再向地政總署申請。

測量師學會房屋政策小組主席林家輝認為，其實這些都是少修少補，但之後都無下文，當局去年底開始着緊土地共享計劃，其他工作都丟低了，似乎政府每次只能集中做一件事。此外，業界最想補地價程序可以加快，林又指，屋宇署和規劃署審批都有受條例規限，但發展商與地政總署商討補地價，討價還價可以長達3至5年。

由於是私人契約關係，沒有條例監管，除非是大發展商，有財力可以久等，細發展商則頂不住，所以市區好多舊樓都等重建，政府拖慢市區重建步伐。林續稱，地政總署往往以人手不足為藉口，但又不去增加人手加快審批，政府官僚作風，會嚇怕投資者。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業則稱，當局原先目標是去年底完成所有簡化程序，餘下最大問題是計算建築面積，由於不同部門有不同定義，至今討論接近尾聲，相信快有公布。

根據數字，屋宇署審批新建樓宇數字都滯後，近年每年平均都有300至400宗申請，但批出只得200多宗，尤其是去年，申請有434宗，但批出僅263宗，只佔61%。