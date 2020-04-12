東方日報A1：南亞假難民販毒兼播毒　趁港病攞港命

新冠肺炎肆虐，惟南亞假難民毒品交易仍其門如市！本報目擊多區黑點，有拆家與買家拉下口罩埋身接觸，甚至有人以口罩遮掩運毒，又有南亞癮君子購買毒品後，即放入口中或走到附近公廁「上電」。販毒現場更是烏煙瘴氣，有人聚賭，有人吸煙，有人隨地吐痰。有醫生警告販毒活動會增加傳播病毒風險，恐致疫情在社區大爆發。有議員狠批，南亞兵團為治安毒瘤，良久未除，現時更「趁港病攞港命」，促請政府積極解決，否則港人難以安居。

「呢度有人，唔好坐。」旺角豉油街休憩處一名拉下口罩的中年男子長期「打躉」，疑為毒品拆家，當有客人走到該處長椅坐下，他隨即走到附近花槽取「東西」，返回長椅與買家「咬耳仔」，然後一手交錢、一手交貨，雙方「無罩」極近距離接觸。該拆家生意暢旺，在二十分鐘內，有五、六名客人光顧。有買家將金錢交予拆家後，隨即接過毒品放入口中。過程中，買家用手接觸過紙幣及拆家的手，毒品更被拆家從花槽中取出，再放在口袋中，買家又隨便放入口中，極不衞生。

油麻地美沙酮診所外亦是販毒黑點，每日下午有大批癮君子聚集，有兩名毒品拆家坐鎮，一人負責收錢，另一人負責「派貨」，在一小時內，約有六、七人光顧，當中佔一半為南亞人，有人購買毒品後，隨即放入口及戴上口罩離開，有人結伴走到附近公廁「上電」，而進入美沙酮診所的大部分是南亞人。現場烏煙瘴氣，有人圍住玩啤牌「十三張」，又有人隨地吐痰，甚至有拆家以清水洗針筒，有不少人離開時，神情迷迷糊糊。

此外，上水石湖墟美沙酮診所外，每晚均有癮君子聚集，記者日前目擊一名身材肥胖的毒品拆家，不停穿梭一眾癮君子間，收錢後便在隨身的斜揹袋取貨交收，又向人派煙；新蒲崗柏立基美沙酮診所外則有毒品拆家與附近癮君子無罩交談，有人不時以紙巾抹鼻涕後亂棄，完全「零」防疫。

油尖旺區議會副主席余德寶直指，接獲不少居民投訴區內販毒情況猖獗。他擔心該類群組人士聚集，增加互相感染風險，一旦爆發大規模疫情難免加重醫療負擔。

議員柯創盛表示，南亞兵團在港作奸犯科，一直是本港治安毒瘤，久未能除，「依家趁疫情嚴峻，政府分身乏術情況下，更加有恃無恐去犯法，實在唔可以容忍。」柯又稱，該些假難民只在乎自己利益，無視本港困境，還為港添煩添亂。他促請政府正視問題，相關部門加快審核聲請，遣返不法之徒。議員陳恒鑌亦指，吸毒人士的群組屬危險類別，欠缺自律及衞生意識，若有人感染新冠肺炎，容易傳播病毒，令社區出現大爆發。

家庭醫生關嘉美指，販毒活動屬高危傳播，人與人之間距離極近，防疫及衞生意識差，加上毒品來源不明，增加感染風險，更甚是造成社區爆發；而癮君子體質較常人差，感染後更易有併發症。

警方指，對於美沙酮診所外的毒品活動，除不定時巡邏，亦會與其他部門保持聯絡。衞生署指，診所內有保安維持秩序，該署會就診所範圍保安事宜與警方保持聯繫。康文署亦指每日均安排職員及護衞員巡邏，未發現涉及販毒行為。

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