我有正能量：小舉動大意義　大埔街坊送暖拾荒者

近年先後發生社會事件及新冠肺炎，社會籠罩恐慌氣氛，人人身心彷彿進行「自我隔離」，變得十分冷漠。有一群熱心的大埔街坊走入橫街小巷，關心弱勢社群。他們並非甚麼組織或團體，沒有大肆宣傳義事，只是互相鼓勵身邊的朋友加入行動，希望借自己微小的行為，打破隔膜，重拾人與人之間的關係。

在大埔大榮里與廣福里一帶，當人人放工趕回家，有6、7人卻默默地把店舖附近的紙皮，如工廠女工般熟練地處理，眾人再合力把這座足足一米高的「紙皮小山丘」，推到兩街之隔的收集處。

在大埔居住的女義工郭依婷（叮叮）憶述，去年中秋節機緣巧合下遇上拾荒者容姐，隨後下班經過該處，不忍容姐辛苦，於是開始落手幫忙，如是者養成每星期兩次的自發「義工活動」。

叮叮的行徑感染了途人，加入收拾紙皮的行列。他們往往在9時開始，直至凌晨1、2時才結束。容姐感激地說，自己腿有毛病，以超市的紙皮數量，若單靠自己要花2小時處理，往往做到凌晨3時。

這活動出發點很單純，便是「簡單地幫助人」。叮叮解釋，多年前曾經參與「平等分享」活動，活動領隊一句說話啟發了她，「佢話『要打開眼睛看見身邊人需要』，唔係我參加活動先幫手，而係自發去觀察身邊有咩需要我幫手。」她指，這並非限於物質的支援，而是「關心生命」，對象或許是身邊的保安、左鄰右里以及老人家。

另一名義工黃維鈞（阿鈞）希望連繫更多人協助無家者。他隻身到不同店舖索取「物資」，店舖老闆甚有人情味，像麵包店老闆大方遞上十數個麵包，涼茶舖又提供熱水。阿鈞集齊物資後，便分發給一眾無家者。義工與無家者建立了社區親密的互助關係，甚至成為好朋友，像容姐曾請叮叮吃生日蛋糕，知道她氣管敏感，更幫忙找藥。

義工活動沒有指定地點、沒有大肆宣傳，眾人默默地低調行動。叮叮說，「都係想大家關心身邊嘅人，所以唔係啲咩好大嘅事，係微小嘅事。」她亦主張，義工不要有湊熱鬧的心態，應時刻保持幫助別人的心，「各有各做」才能幫助更多人。

拾荒者總被人以歧視的眼光看待，但有誰明白他們的真實情況呢？容姐為照顧年邁母親，辭掉收銀員工作，成為拾荒者，既要冒染病風險，又要日曬雨淋流連街頭。她說很多人誤解自己工作，「啲人問我呢度（紙皮）有冇100蚊，我話我即刻20蚊賣畀你。」

「其實好似容姐呢啲拾荒者，係幫個社區解決緊好多問題。」阿鈞說罷，便帶東網記者走到另一條街的後巷，一堆紙皮和垃圾散落一地，傳出異味。阿鈞解釋，該條後巷沒有拾荒者將廢紙回收及幫忙處理垃圾，惹來衞生問題。他希望將來可以舉辦社區導賞團，讓市民大眾了解拾荒者生活。

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