5日內2宗　兩刀賊闖大埔油站劫走千餘元現款

大埔發生持刀劫案，今日(12日)凌晨3時半，2名男子闖至太和路9號一油站，現場消息稱，油站內當時有2名男職員，其中一人在油站便利店內，另一人則在店外。2名男子進入上址便利店後，拔出約1呎長的刀指嚇收銀櫃位年約50餘歲職員，表示打劫，職員在刀鋒下不敢貿然反抗，賊人趁機劫去約1,000港元現款，得手後雙雙逃去，職員驚魂甫定後，慌忙報案求助。

警員接報到場，在附近一帶兜截後並無發現，遂根據現場閉路電視錄影片段及職員提供資料，追查賊人下落，案件交由大埔警區刑事調查隊跟進。

本周三(8日)凌晨2時許，元朗青山公路潭尾段近壆圍一個加德士油站亦發生劫案，2名戴口罩男子在油站內便利店，向姓李(43歲)男職員聲稱購買汽水，其中一名男子拔出一把刀聲稱打劫，職員在利刀指嚇下再打開收銀機，交出約240港元現金，2賊得手後登乘一輛私家車逃去。警方接報到場在附近兜截無發現，並翻看店內「天眼」片段搜證。經調查後，案件列行劫，正追緝賊人歸案，涉案在逃2名男子，俱年約20歲，穿深色上衣及牛仔褲。