張建宗促立會急市民所急　盡快通過1375億撥款

新冠肺炎疫情重創經濟，政府早前公布新一輪紓困措施。政務司司長張建宗今日(12日)在網誌表示，疫情正災難性地衝擊香港經濟民生，預料會出現減薪潮、裁員潮及倒閉潮。他形容政府新一輪紓困措施力度強、範圍廣和具針對性，立法會財務委員會將於周五(17日)舉行特別會議審批新一輪措施的撥款，希望議員「急市民之所急」，以整體社會利益為重，盡早通過撥款。

他表示，新一輪紓困措施的開支總額為1375億港元，連同首輪防疫抗疫基金的300億港元撥款，再加上《財政預算案》紓困措施所涉及的1200億港元，政府為市民和企業紓困的財政承擔總額達2875億港元，佔本地生產總值10%。他指，政府連月多輪的紓困措施為香港歷來最大規模和最大膽的施政措施，導致龐大的財赤金額，但現時情況特殊，且香港根基穩固，公共財政仍然穩健。

他指，香港正處於困難時期，正是善用儲備的時刻，強調政府不會讓香港出現財政危機，會繼續推動香港長遠發展，並為其後經濟復蘇鋪路。