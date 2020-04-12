用儲備保市民飯碗　政府料本年度財赤高於2766億

新冠肺炎疫情重創香港經濟，政府推出兩輪防疫抗疫基金救亡。財政司司長陳茂波今早(12日)在電台節目指，本年度財政赤字可能進一步增加。

他指，疫情令現時經濟冰封，政府需要果斷運用儲備，保住巿民飯碗及經濟元氣，擔心一旦失業率升高，會影響社會信心以至消費，導致更多失業，造成惡性循環及螺旋式下滑。他補充指，在制訂財政預算案時，估計今年經濟負增長1.5%，但現時估計可能更差，因外圍經濟環境差，外貿冰封影響政府稅收，加上賣地收入可以跌得很快，並較預期少，赤字可能比早前宣布新一輪紓困措施時估計的2766億港元高。

被問到政府支援計劃多數維持約6個月，是否預期屆時情況會好轉，他說稱現時形勢險峻，疫情於國際間未受控，未來發展亦未知，形容現時外界信心最脆弱，政府要先穩住局面，國際間亦認為要透過財政措施，以及資金流動性去協助企業。

他又指，不少香港製衣業的廠房都在境外，資金鏈受疫情影響，政府已推出不少措施支援，預計未來出現破產及周轉困難的情況會增多，呼籲銀行以體恤態度處理。至於派對場地(Party room)能否獲得資助，他指注意到不同人士向政府表達了意見，相信政務司司長和政策創新與統籌辦事處會就此考慮。

此外，他透露政府問責官員先後捐出薪金予慈善機構及減10%薪金，將令其年薪減少20%。