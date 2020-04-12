羅致光指工會申請較前年增百倍　或要50年才完成處理

去年底開始有不少人籌組工會，勞工及福利局局長羅致光在網誌表示，向職工會登記局提交的工會申請大幅冒升，今年1月至3月期間收到的申請多達1578宗，數目比2018年的16宗和2019年的142宗，增幅分別近100倍和10倍。登記局於去年11月至今年3月已完成100宗新登記申請，截至3月底仍有1607宗申請正在處理。

他表示，往年只需要處理10至30宗申請，人手難以應付「海嘯式」申請數目，以過往人手與速度處理，可能要50年才能處理完今年首3個月的申請。為盡快處理申請，勞工處已透過內部調配，增加12倍人力處理申請及相關工作，但政府的特別上班安排，令再調配人手處理有一定困難，加上經濟受疫情嚴重影響，勞資問題將會大幅增加，勞工處亦需調動人手支援勞工，在有限時間和人力資源下，處理海量申請難度極大。

他指，預計在4月內能完成處理約60宗申請，其餘申請將於5月後陸續處理，但由於處理每宗申請所需的時間不盡相同，現階段無法預計最終可於今年完成的登記數目。