全球疫情未緩和　鍾南山指內地民眾未到除口罩時候

國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山周日（12日）接受官媒採訪，表明全球新冠肺炎疫情目前仍未緩和，出現病情下降的拐點仍需等待兩周。鍾南山強調，內地正面臨境外輸入病例的威脅，但造成中國疫情二次爆發的可能性較少，目前亦不是民眾可除口罩的時候。

內地當局早前表明要關注無症狀感染者，引來民眾擔憂。鍾南山表示，無症狀感染者不會憑空出現，多為來自疫情相對嚴重的地區和確診病例的密切接觸者，他們的比例不會很大。前一類患者一開始未有出現症狀，但可能已經受感染，當他們逐漸發病，便會有再傳染他人的情況。

針對特效藥和疫苗方面，鍾南山直言，新冠肺炎還沒有特效藥，疫苗不會很快上市。目前有試驗類藥物，包括過去用作治療瘧疾的羥氯喹、中藥連花清瘟和血必淨等，對重症患者初步治療有效。

對於世界各地有狗、貓、老虎等動物中招，鍾南山認為究竟是污染造成，還是受感染，有待觀察。他指，有些動物身上原本就帶有一些病毒，不一定有症狀，也不一定會傳染。現在就認為這些動物身上的新冠病毒既能傳染人，又能傳染動物，而且都能致病，結論下得太早了。

鍾南山直指，目前問題最大出在美國，歐美國家的文化、生活方式與中國不同，「很少像中國老百姓這麼聽話」。他續稱，美國死亡率接近3%，國外疫情預測拐點比中國難得多，外國有很多不可測的因素。