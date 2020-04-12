市建局大角咀私樓項目擬用組裝合成　全港首例

市建局計劃在大角咀一個規劃中的自行興建重建項目，以組裝合成建造法興建。

市區重建局行政總監韋志成今日(12日)在網誌表示，即將在本月底落成、位於馬頭圍道的重建項目「煥然懿居」實踐不少智慧樓宇概念，包括應用建築信息模型的電腦虛擬設計建造，以及在單位內安裝室內環境監測器等。此外，市建局亦計劃在大角咀一個規劃中的自行興建重建項目，以組裝合成建造法，興建全港首個組裝合成的私人住宅項目。

韋表示，煥然懿居採用了建築信息模型，即在施工前已有效協調各項建築結構及機電設施，減少不同細部設計相互牴觸的現象，增加空間使用效率。此外，煥然懿居每個單位亦安裝了室內環境監測器，住戶通過單位內的智能顯示屏，便能了解室內空氣質素、溫度和濕度。此顯示屏還會為住戶提供10多項家居資訊和功能，包括監測家居能源消耗數據和同層廢物收集資訊，以及預約會所設施等。

另外，市建局研究引進「智能托盤」技術，設立「智能儲存倉」，自動運送已儲存了居民物件的貨架，取代人手運送。韋志成指，正以「智能托盤」技術作為藍本，就智能儲存倉系統的營運安排作深入技術評估，稍後會正式招標，委聘承辦商進行安裝和測試，實行這項全港首創的住宅智能倉項目。

另外，市建局計劃在大角咀一個規劃中的自行興建重建項目，以組裝合成建造法興建，他期望能大幅度減少在地盤的施工工序，既可提高建屋生產力，亦能改善地盤工地安全。