市民最快7月才獲發1萬元　學者批政府歎慢板

政府在財政預算案中宣布向全民派1萬蚊，事隔近兩個月，財政司司長陳茂波今(12日)接受電台節目訪問時表示，政府正努力與銀行系統做接駁，以便處理派錢事宜，目前進展良好，預計市民6月底可以申請，7月開始收錢。學者批評政府派錢歎慢板，辦事效率比澳門低，未能做到特事特辦。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，澳門政府原定今年7月才向當地居民派發6000至10000萬澳門元，但因應疫情迅速發展重創經濟，日前宣布提早於本月起派錢，但反觀香港由今年2月宣布派錢，直到市民實際「有錢落袋」需時接近5個月，明顯是歎慢板，未做到急民之所急，「可能錢到手嗰日，市民面對的經濟危機一早就已經嚟咗」。

他指，政府將派錢的撥款申請納入於財政預算案的撥款申請中，但立法會內泛民主派對預算案中其他政府部門的開支撥款申請有爭議，建議將派錢的撥款申請抽出來獨立審議，政府卻拒絕，「每年預算案泛民拉布都唔係新鮮事，政府一早就知會有阻滯，但思維依然僵化，唔識突破框框，依家非常時期應該用非常手段，想辦法優先處理派錢的撥款申請，特事特辦，盡快將錢送到市民手上」。