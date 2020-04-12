邱騰華稱無供MPF只能申請綜援　拒強制企業減租

政府早前斥資約1375億港元推出第二輪防疫抗疫基金措施，商務及經濟發展局局長邱騰華今日(12日)出席電視節目時表示，第二輪抗疫基金以保就業為主，若有人沒有供強積金，多項措施沒有申請資格，或只能考慮申請「失業保障(綜援)」，政府亦已提升綜援的收入上限。他又指政府現階段未有計劃強制企業減租，坊間讓企業減租後退稅的做法，是把責任轉嫁予政府，「條數都喺番度」。

邱指出，戲院等較具針對性、又毋須複雜證明的行業，或可在申請後2至3星期取得資助。至於有部分被要求停業的場所，如派對場地(Party room)等未能得到資助，邱指若公司有供強積金，可申請資助，中小企貸款擔保計劃亦已加大擔保額，強調第二輪基金已涵蓋逾26萬企業。

問及政府會否推出第3、第4輪紓困措施，邱形容抗疫基金的措施無論是類別、範圍、金額和針對性皆「史無前例」，政府雖然會盡所能應對和幫助紓緩，但政府亦需要有穩健的財政根基應對外圍環境，不能有過於冒進的措施，否則或會影響財政根基。

他又指，現時歐美的新冠肺炎確診人數仍處高位，可預見全球的經濟打擊「不會在三兩個禮拜完結」，認為企業可利用這一段時間，考慮進行員工培訓或進行轉型，他以今年的採購展為例，即使展覽在網上進行，仍有世界各地的買家參與。

談及租金問題，邱表示香港租金「從來都貴」，情況在經濟轉差後尤其嚴重，政府很難要求所有業主減租，因為有許多小業主若缺少租金收入亦會陷入財困，難以界定業主有沒有減租能力。他又指，政府一直有與各大企業溝通，希望他們減租，個別企業有作出具體回應。他警告若業主拒絕減租，一旦企業倒閉，按現時經濟情況，單位空置期或會較業主想像中長。