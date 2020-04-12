水口生態重要性評為極高　錄得大量稀有瀕危物種

大嶼山擁有多元的自然生境、豐富的生物多樣性，以及具保育價值的動植物物種，政府兩年前開展貝澳、水口、大澳及其鄰近地區的生態研究，探討合適的保育措施。發展局局長黃偉綸今發表網誌(12日)指，顧問公司已完成12個月的生態調查後，現正評估這3個先導地區生態系統所承受的干擾，亦會就保育措施提出建議，例如復修逐漸衰落的濕地、移除外來植物品種等。

可持續大嶼辦事處保育事務主任周慶賢指出，相關研究旨在有系統地檢視及整合貝澳、水口、大澳3個先導地區及其鄰近地區的現有生態資料，並了解其現有狀況，評估其現正承受的生態威脅，另一方面以收集到的生態數據，逐步為大嶼山建立生態資料庫。除貝澳、水口、大澳外，政府會分批在其他鄰近地區進行生態調查，同時繼續推行現有的保育工作，包括籌備成立大嶼山保育基金。

顧問公司進行為期12個月的生態調查後，把貝澳、水口、大澳的整體生態重要性分別評為高、極高及中等至高，其中水口擁有高生態價值的沙坪，調查期間亦錄得超過560種動植物，包括稀有或瀕危物種，如盧氏小樹蛙、素雅灰蝶等；水口的沙坪，亦是瀕危中國鱟重要的繁殖以及育苗場。