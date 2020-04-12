武漢解封疫情未止　本港醫生憂新一波疫情爆發

隨着武漢開始解封，本港或面臨新一波疫情。香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀出席一個論壇節目時表示，擔心會有新一波疫情爆發，雖然武漢已經解封，但內地仍不是全面開放所有城市，認為當地政府對疫情控制仍有保留，而且湖北的染病死亡數字仍未完全停止，因此要特別留意。

馬指出，本港第三波疫情的確診數字減少，但本地的酒吧群組存在一個多月，至今仍新增零星確診個案，而且社區仍有不明源頭個案。現時確診病人中存在不同年齡層，甚或帶有長期病患，因此慢慢多了情況危重的病人，需要深切治療，讓公立醫院構成負擔。另外，新冠肺炎沒有病徵，但含菌量大，擔心社區出現超級帶菌者，造成爆發。她又指，目前N95供應較少，因為符合香港人戴的型號供應均較緊絀。

馬又說，現時隔離病房的感染控制及裝備充足，只擔心醫院存在隱形病人，需進一步探討如何提升普通病房的感染控制，同時與衞生署的溝通仍要改善，因為該署工作忙碌，或出現忙中有錯的情況。

港島東醫院聯網總監陸志聰表示，由於傳染病跟人的接觸有關聯，呼籲大家仍要小心，戴口罩及清潔雙手。雖現時確診數字有改善，但不能掉以輕心，因為復活假期後會有不同的人群聚集，例如學校會考試，這些聚集均可能讓傳染病風險升高。他提到，該聯網已提供二線病房，但沒有中間隔離室，因此醫護人員除下保護衣時需要很小心，不慎時會增加感染風險，所以「一定要慢慢做」。同時，該聯網在二線病房已接收十個病人，至今三人已出院，有病人更因此與醫生做了朋友，「出院時都眼濕濕，唔捨得」。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，對於目前疫情趨樂觀，因為上月19日前回港但不需接受檢疫的人士，若果帶病毒，理論上應該已經病發，該日後返港的人士則需要接受家居檢疫，疫情相對容易受控。