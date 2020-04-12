半數家務助理陪月入不敷支　促一筆過派$7500應急

新冠肺炎疫情令各行各業大受影響，政府日前推出第二輪抗疫基金支援一眾「打工仔」，惟家務助理和陪月員仍未能受惠。香港家務助理總工會今日(12日)指，調查發現家務助理工作量斷崖式下降，生計大受打擊。工會批評政府抗疫基金只着重救市，漠視基層工人，對此感到憤怒，促請政府發放一筆過7500港元資助等，支援他們渡過難關。

工會在3至4月向會員發放問卷調查，發現家務助理和陪月員整體工作時數比去年12月下跌67%，當中更有32%人比新年前下跌達90%。有一半受訪者表示家庭入不敷支，70%以上受訪者對未來感到憂慮，更有四分之一人出現抑鬱症狀。

工會秘書吳燕珍指，陪月員一般會在工作半年前收取訂金，惟在疫情下，不少僱主遲遲未能決定是否聘用，導致部份陪月姊妹入不敷支。亦有陪月員求助指，因曾到醫院求診而被迫放14日無薪檢疫假。吳又指，有僱主因自身收入大減，或因被放無薪假而有閒暇照顧小孩及打理家務，而停止僱用家務助理。

從事家務助理十多年的李女士說，以往一個星期7天都有工作，但現時工作時數大跌約一半，部分僱主更會突然通知不用再上門工作，亦有僱主表示疫情後才需要家務助理，但自己的情況已比其他姊妹好。她指，其丈夫為的士司機，收入亦嚴重下跌，家庭壓力百上加斤。她又透露若被僱主知道曾往醫院，肯定會被解僱。

該會指，家務助理和陪月員受《僱傭條例》的「連續性合約」所限，不受勞工福利保障，即使被解僱亦無賠償及通知期，亦礙於相關條例限制而不需供強積金，被第二輪抗疫基金拒諸門外。他們促請政府發放一筆過7500港元資助，並向全港受疫情導致開工不足或失業的工人提供津貼，額度為每月正常收入與該月實際收入差額的80%，上限為1.6萬港元，以及津貼因檢疫原因招致的無薪假薪金，津貼額為平均日薪的80%。