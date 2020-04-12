網民熱話：瘋狂響按冇反應？　巴士硬食貨車重擊

意外這種東西，該來的總是躲不開？昨日（11日）網上流傳一段影片，有貨車司機疑未拉手掣加上入了後波便離開，結果貨車不停溜後，最終撞及一架埋站巴士，巴士車頭擋風玻璃爆裂。網民看過片段後形容：「睇見個心都離一離」。

網民於Facebook群組「馬路的事討論區」上載相關影片，事發在機場客運區，從片中可見，當時正是晚上時分，一架巴士停在巴士站正落客，但停在其前面的一架貨車突然向後溜，貨車更亮起「後波燈」，並發出「嗶嗶」聲響。由於貨車愈逼愈近，車長一度瘋狂響按及大叫提醒，卻未見貨車煞停，最終貨車猛撼巴士車頭，巴士擋風玻璃被撞至爆裂，發出清脆巨響。意外後，巴士內乘客一度響起驚呼聲，車長則冷靜說，「冇拉手掣」。

由於片段中貨車司機由始至終未露面，網民猜測貨車司機早已落車：「肯定冇人喺車，溜咁遠都唔踩停佢」，不過也有人不排除是「前車司機發緊夢」；有留言不解為何巴士不主動駛走：「點解佢唔走」，有人就嘗試解釋：「落緊客，未閂門走唔到」。

網民有話說：

Fishy Majik：一句粗口都冇

Li Man Chun：巴士落緊客無得走，硬食

Win Jai：最傷心係，側邊經過嘅車同人，會覺得係後車揸咁快收唔切撞

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