市民復活節假防疫續鬆懈　赤柱酒吧賣酒座無虛席

「禁聚令」下，不少「焗困在家」的市民趁一連四日的復活節長假期外出鬆一鬆。今(12日)適逢周日，往赤柱的小巴大排長龍，不少市民爭相到赤柱感受陽光與海灘。赤柱則有酒吧漠視不准賣酒禁令，繼續售賣酒類飲品，席間座無虛席，但有市民表明會做足防疫措施，不擔心傳染。

中學生劉小姐表示，自己自停課已很少外出，多數留在家中做功課。她稱難得假期，便與家人到赤柱行山及玩滑板。她指自己不太擔心外出，並做足準備，包括戴上口罩及使用消毒濕紙巾。

市民歐陽先生指自己從農曆新年後便在家工作，充其量一星期出一次街。他稱今日是4月首度出街，會與朋友到赤柱吹風，四周走動，回家後會馬上洗澡更換衣服。他認為赤柱今日人流較少，相對比市區安全，又指贊成政府延長禁聚令，並應以醫療系統及人命為首先考慮。

在赤柱經營背包店的檔主黃先生表示，自封機場之後赤柱開始沒遊客，其收入大跌95%。他指現時只有周末營業，復活節假期人流「比往常好小小」，市民都有戴口罩，只有小部分外籍人士沒有戴。他又指比起兩個月前，外籍人士的防疫意識明顯增加，又謂本地市民防疫意識高，故不擔心疫情。