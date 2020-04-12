黃埔花園綠色小巴2及2A號線今易手　班次較以往疏落

來往黃埔花園及又一城的專線小巴2號及2A號路線，今日(12日)起由新營辦商「金匙有限公司」接手經營。兩條路線易手後的服務時間縮短，班次亦較為疏落，但乘客稱對於有人接手經營該兩條路線感到高興，又認為疫情期間班次較疏亦可接受。

2號及2A號線原本由「捷運管理有限公司」營辦，但該公司日前宣布因為客量持續下跌而決定停辦，後來由新營辦商「金匙」於今日起接手經營。該兩條路線於易手前的服務時間為早上6時至晚上9時半，每5至15分鐘一班車，而新營辦商接手後於小巴站貼出通告，表示該兩條路線的走線、上落客站及車費不變，服務時間則改為朝7晚8，每15至20分鐘1班車。

東網記者今日下午3時到該兩條路線的總站視察，發現乘客不算多，小巴由總站開出時車上最多只有6至7名乘客。乘客楊伯表示，對於有人接手經營感到高興，因為他已經習慣乘搭該兩條路線，不想轉乘其他公共交通工具。乘客陳先生則指，感覺新營辦商提供的班次與之前的差不多，認為可以接受，「就算班次再密，一樣都係坐唔滿客。」

「金匙」車務營運總監陳志輝表示，現時該兩條路線以9輛小巴行駛，車數比之前少，但認為在現時客量偏低的情況下，可滿足乘客需求，同時其公司吸納了9名原本受僱於「捷運」的司機，但該批司機的薪酬略有減少，因為其薪酬計算方式由月薪變為日薪，加上該兩條路線的服務時間縮短。他又指，待疫情過後，客量若有所回升，屆時會再檢討是否增加班次，亦會優先聯絡原本受僱於「捷運」的司機「回巢」。

有份「過檔」的司機林先生表示，對於繼續有工開感到十分開心，「咁嘅市道出面好難搵工，依家啲工作經驗又可以應用到，唔使再接受培訓。」至於被減薪一事，他認為薪酬調整幅度尚算合理。