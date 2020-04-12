深水埗人潮如鯽恐播疫　市民逼爆黃金商場買電玩遊戲

正當社會各界呼籲市民居家防疫之際，惟今日(12日)適逢復活節假日，市面情況復逼爆。《東網》記者今日到深水埗一帶視察，發現現場人潮如鯽，市民除了戴上口罩外，生活看似一切如常，一家大小、親朋愛侶游走橫街窄巷的情況俯拾皆是。

電子產品林立的黃金商場，大批市民在狹窄的通道行走，場內水洩不通，人貼人的情況不能避免，而鄰近的電子特買城及福華街行人專用區情況如出一轍。雖然最近確診數字有所回落，但如此擁擠的場面實在令人擔心提升感染風險，導致防疫成果一場空。

市民鄧先生到黃金商場購買心水遊戲軟件，他指因應疫情大多時間在家中，加上工作崗位不設在家工作，放假時都會在家中打機消磨時間。他認為場內人數沒有因為疫情而減少，「同平時一樣咁多人」。他透露有遊戲代理商以原價出售某個熱門遊戲軟件，吸引了很多人到場購買，但該店舖特設人流管制，限制進場人數。他表示，因擔心染疫風險，「入去買完就出返嚟」，以往會逛遍整個商場，但今日只逗留15分鐘便離開。

另一市民陳先生與妻子「兩手空空」離開商場，他指原想到場選購遊戲軟件，怎料商場內人山人海，尚未找到心頭好便嚇得立即離開，「以為唔會咁多人，因為見(商場)門口啲人出緊嚟，點知都係咁多人」，又認為墟冚場面或與某遊戲發布有關。他表示，因為留在家中很長時間，故特意外出閒逛，但見人如潮涌的情況已打消念頭，準備回家，他指下次會避開人潮高峰期才到場選購，「都唔急嘅」。