同是食肆卻不受惠 　職員餐廳營辦商高層促政府一視同仁

飲食業界飽受新冠肺炎疫情重創，港府先後向業界發放兩輪支援措施。不過，有膳食公司高層人員向東網反映，其公司在大學、酒店、私人企業等經營毋須申領普通食肆牌照的職員餐廳，疫情下生意同樣大跌，但因毋須領牌而不合資格申請飲食相關資助計劃。該名高層人員曾兩度發信予多名高官表達不滿，但僅獲「明白、理解」的官腔回覆，批評官員離地，促請一視同仁，向類似食堂發放資助。

在膳食公司擔任高層的陳先生（化名）指，該公司有十多間毋須領牌、專做職員生意的餐廳，員工多達140至150人，每月單是薪酬開支高達300萬港元。惟受去年社會運動及今年的疫情影響，食堂生意一落千丈，以酒店職員餐廳為例，原本為約400名員工供應膳食，但因員工減少近半，生意額隨即減半。另外，多間大學的職員餐廳因停課而暫停營運，造成零收入，以及有私人公司安排員工在家公司或暫停營業，直接影響職員餐廳的生意。

港府先後向飲食業發放支援措施，包括早前向領牌的食肆發放20萬港元資助，以及上星期公布，飲食業可按店舖面積申請一筆過最少25萬元的資助。

惟陳先生指，由於職員餐廳豁免領取普通食肆牌照，因而不合資格申請，只有數間位於學校的餐廳受惠其他金額較少的措施。他就此向政務司司長張建宗、食物及衞生局局長陳肇始，以及食物環境衞生署署長劉利群發信表達意見，但只獲官腔回覆。陳批評，官員離地，防疫抗疫基金措施明顯有漏洞，質疑零售業只須商業登記即可領取津貼，「食堂咁大開支，一啲關顧都無」。他促請政府為業界同類的百多間食堂提供資助。