政Whats噏：團體促陳淑莊辭議員職務　聯署突破10萬人

身為大律師的公民黨議員陳淑莊早前涉嫌於「禁聚令」期間，在深水埗一間酒吧與40人聚會，違反不可以多於4人聚會的規定。《要求陳淑莊下台大聯盟》由前日(10日)開始在網上啟動聯署，截至今日(12日)下午5點許，已突破10萬人參與聯署。聯盟召集人之一的李梓敬表示，由聯署的反應看來，市民對陳淑莊的行為相當不滿，陳應該盡快「下台」。

《要求陳淑莊下台大聯盟》昨日（11日）在大圍發起聯署活動，提出五大訴求，包括公開當晚酒吧閉路電視片段；公開當日出席人士名單並進行14日隔離；要求陳淑莊與當晚在席的香港中小企食店聯盟召集人林瑞華公開道歉；要求有關人士主動自首；以及要求陳引咎辭職。

李梓敬呼籲市民不要讓聯署停止，一定要推到陳淑莊引咎辭職。至於陳淑莊早前就死撐指自己是以議員身份去開會，抵達涉事處所時已經「半落閘」，亦清楚貼上「Private(私人)」的字樣。