研究指貓易感染新冠肺炎病毒　可透過空氣傳播同類

由美國科學促進會出版的權威學術期刊《科學》（Science），近日發表了一項出自中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所獸醫生物技術國家重點實驗室、國家動物疫病防控高級別生物安全實驗室團隊的研究，證明雪貂和貓非常容易感染新冠肺炎病毒，且貓可通過空氣傳播病毒。截至目前，內地累計82087人確診新冠肺炎、3339人死亡。

研究團隊評估了不同模型實驗動物和寵物、畜禽對新冠病毒的易感性，通過實驗感染病毒觀測接種動物及同居動物的臨床表現及病理變化等。結果顯示，新冠病毒在狗、豬、雞和鴨子身上只有很弱的複製能力，卻能在雪貂上呼吸道和貓的呼吸系統及消化系統高效複製。其中，病毒可以在雪貂的上呼吸道複製長達8天，但不會導致嚴重的疾病或死亡。

然而透過實驗感染的貓，可以通過呼吸道飛沫在貓之間傳播病毒，部分更可致嚴重發病甚至死亡，且年齡較低的貓更容易被感染，發病也顯然要嚴重過年齡大的貓。總括而言，研究結果表明雪貂可用作新冠病毒疫苗和藥物評價動物模型；狗、豬、雞和鴨對病毒不易感染，對病毒宿主溯源有重要指導意義；貓則對新冠病毒高度易感染。

研究呼籲，需密切監測和保護疫區的貓，以免其接觸傳染源而成為可能的傳播宿主或儲存宿主。