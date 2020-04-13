東方日報A1：蒲友冒疫險共享水煙　衞署檢控不力議員憂心

與酒吧有關的新冠肺炎確診個案成最大感染群組，即使月初酒吧禁令實施後，旺角及尖沙咀一帶仍有不少人拉下口罩把酒言歡，當中更有人吸食水煙，人與人近距離共用煙壺吞雲吐霧。衞生署執法不力，禁令前部分樓上吧違例吸水煙嚴重，密封空間煙霧瀰漫，分分鐘釀集體感染。有專家提醒，吸食水煙時病毒有機會由膠管倒流入煙嘴再吸入人體，如與隱形病人共用煙壺，感染風險極高。

「入嚟坐啦，全晚Happy hour（折扣時段）加八折，水煙二百八十蚊。」尖沙咀諾士佛臺是吸水煙熱點，酒吧禁令實施前，大部分酒吧入座率不高，大推優惠吸客；禁令實施後，上址部分有酒類出售的食店仍然營業，有至少兩間供食客在室外吸水煙，顧客均是外籍人士，惟枱與枱相距疑不足一點五米，部分人又將口罩拉下或索性除下。不少人口沫橫飛，一邊吸食水煙，一邊交談，興起時有身體接觸，社交距離非常接近。

近年不少酒吧或食肆以水煙為賣點，價錢由二百至四百元不等，煙草加入不同口味，由數款至三十款，顧客可根據餐牌落單，店員即遞上煙壺，每名客人各自把吸嘴連接吸管，再將吸管接到一個煙壺，共享水煙。

「病毒有機會殘留喺壺同喉管度，當其他人吸食嗰陣，有機會將病毒倒流入其他唔同嘅吸管同吸嘴，再進入人體受感染。」感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，大部分酒吧向每位顧客提供獨立吸管及吸嘴，惟友人間共用同一煙壺，唾液有機會滲入煙霧及膠管，只要其中有一名隱形患者，病毒便有機會透過煙霧傳播，「雖然喺煙霧入面病毒嘅數量不如唾液，感染機會理論上係無咁高，但係仍然唔可以掉以輕心。」

旺角亦有主打水煙的食店，禁令實施前已大排長龍，店內連街外約十枱座椅爆滿，顧客一邊飲酒，一邊吸食水煙，噴出的煙霧於室內積存天花板良久未散，部分顧客甚至共用煙管和吸嘴。禁令實施後，顧客雖稍為減少，但水煙銷情未受太大影響，記者日前仍見店內外有顧客吸水煙，點煙壺的職員忙個不停，人潮高峰時，部分餐枱相距不足一點五米。

另外，尖沙咀有持牌樓上吧出售水煙，上月底更以低價招徠，水煙及酒類飲品有折扣，吸引不少顧客光顧，店內煙霧瀰漫。惟根據《吸煙（公眾衞生）條例》，任何人在禁煙區內吸食水煙可被檢控，違例者可被定額罰款一千五百元。

「依家應該全城抗疫，人多嘅地方最好唔好去，何況係酒吧食水煙呢啲比較高危嘅活動。」議員柯創盛指，近期市民防疫意識明顯鬆懈，惟國際疫情仍然嚴峻，擔心影響本地疫情再爆發，「最緊要遵守政府新推出嘅限聚令，一方面減低自己『中招』風險，另一方面自己唔受感染，變相即係可以出一分力，減低前線醫護壓力。」柯直指衞生署檢控違例吸水煙數字偏低，未有盡責巡查、檢控及執法，尤其是疫情期間，更應加大力度檢控。

衞生署回覆指，過去三年，控煙酒辦公室接獲約九百四十宗涉及酒吧的違例吸煙投訴，於酒吧進行逾三千次巡查，並就違例吸煙發出約六百九十張定額罰款通知書或傳票，當中四十九宗涉及水煙。

尖沙咀諾士佛臺提供水煙的食店，現時仍維持營業，職員指有跟足政府要求。旺角的食店負責人陳小姐回應指，一直有指示同事不能於室內範圍供應水煙，會翻查閉路電視查看是否有同事失職，她指酒吧一直嚴格遵守禁令的要求。至於尖沙咀的樓上吧則於截稿前未有回覆。

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