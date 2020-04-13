公園放風透氣藏播毒危機　逾百人聚集無執法驅散

復活節假期接近尾聲，縱使港府及專家多次提醒市民避免外出，不少市民仍無視「禁聚令」，冒險到公園及郊外「放風」透氣。東網發現，將軍澳單車館公園的草地成為野餐露營集中地，假期時有多達30多個露營帳篷，共過百人聚集，惟未見執法人員在場勸喻驅散；西貢的灣仔營地縱使已圍封，但仍有市民突破「封鎖線」入內休憩。一家大細除下口罩享受大自然，但樂極忘形背後隱藏播毒危機。

港府上月底實施「禁聚令」，4人以上不得在公眾聚集，因應新冠肺炎疫情，康文署轄下康樂設施關閉，漁護署轄下郊野公園的所有燒烤地點及露營地點亦關閉。但不少市民仍趁復活節外出「放風」，到營地及公園享受春光明媚。東網記者前日(11日)到將軍澳單車館公園視察，廣闊的草地上充滿歡樂氣氛，不少情侶、一家大小似乎忘卻疫症威脅，三五成群聚集，有打球、吹泡泡、野餐聽歌，應有盡有。部分帳篷非常密集，近半人更除下口罩，讓汗水與口水互相交織。當日更有10多人圍著櫻花樹拍照「打卡」，與花兒爭妍鬥麗，惟現場未見有保安人員上前勸喻人群不要聚集。

任職醫護人員的周小姐與3名朋友在單車公園草地野餐，她指特意到空曠地方進行，但由於私人聚會沒有戴上口罩，又認同市民一窩蜂擁到同一場地會造成風險，需要保持社交距離。對於政府的防疫措施有否不足，她批評相關工作不夠徹底，往往當有某場地爆發感染群組時，才會選擇封閉該類場所，形容舉措「唔夠乾淨利落」。到場紮營的胡先生一家三口到公園享受天倫之樂，他認為市民若自律保持距離應無問題，小朋友長時間留在家中對身心發展亦不好。他又批評政府防疫措施「慢咗啲」，惟仍較其他國家好。

至於西貢灣仔一帶營地，雖然已全場圍上紅白色警告帶，洗手間亦不得使用，當眼處有通告指封閉期間不得進入圍封範圍，否則可被檢控。但仍有人視禁令如無物，隨手拿高封鎖線走入場內，實行「櫈照坐」，現場亦不見有漁護署人員執法。

康文署回覆指，禁聚令適用於康文署轄下場地，已在當眼處及較易群組聚集的地方張貼告示/海報/横額。署方指會派員巡察轄下各區的場地，尤其在周末及公眾假期加派人手巡察較多群組聚集的場地，並加強勸喻工作。如有違規，會按照指引上前勸喻聚集人士解散，若勸喻不成功或重犯，才會執法和檢控。截至昨日(12日)，康文署共巡查16541次，並作出2633次勸喻，無作出檢控及發出定額罰款吿票。