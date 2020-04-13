東方民調：多地政府減薪快夾狠

林鄭在罵聲下才願意減薪，被轟反應太慢

新冠肺炎疫情全球大爆發，各國元首和高官主動捐出薪金或減薪以應對疫情，香港不少團體及政黨亦早於二月中已要求連同特首林鄭月娥在內的高官為抗疫不力減薪「謝罪」。有議員批評林鄭在罵聲下才願意減薪，反應太慢。

新加坡政府率先於二月廿八日宣布，總統及內閣官員減薪一個月，與民眾共度時艱。同日，港府亦宣布林鄭與所有政治任命官員及行政會議非官守議員等，將捐出一個月薪酬作慈善用途，但市民對此仍感不滿，要求高官捐出更多款項，甚至減薪。

至三月廿六日，新加坡政府宣布減薪「加碼」，高官包括高級政治職務者如總統、部長、國會議長及副議長等，將減薪至三個月，其他政府官員會按職級減薪半個月至三個月。其他國家如南韓、菲律賓、印度、肯尼亞等，減薪安排大同小異，香港一些企業高層亦紛紛減薪。

然而，民望低迷、處理疫情手法屢遭詬病的林鄭政府竟成為「逆市奇葩」，今年度的薪酬預算仍按調整機制獲得加薪。議員田北辰在財務委員會特別會議上直言今年並非加薪的一年，要求林鄭帶頭減薪三成。林鄭最終因輿論壓力宣布減薪一成。

美國傳媒去年根據一八年四月的資料報道，林鄭年薪早已是全球第二高，僅次於年薪約一千二百五十五萬港元的新加坡總理李顯龍，她比美國總統特朗普、澳洲總理莫里森的年薪更高。而林鄭於二○至二一年度的薪酬預算，每月約四十三萬四千元，減薪一成後，月薪將約是卅九萬一千元。

身兼行政會議成員的議員葉劉淑儀指高官減薪一成，不少商界人士都認為不足夠，她個人認為問責班子應減薪三成，行會則應減一成五。議員尹兆堅批評林鄭只是「姿態性」表示共度時艱，她在罵聲下才願意減薪，他又批評港府在反修例事件中表現，形容林鄭減薪一成無法彌補過失。