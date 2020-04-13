東方民調：元首級人工　減薪誠意欠奉

特首林鄭月娥「疫市」加薪惹來各界批評，時隔多日終於跪低，宣布自己與其他司局長及特首辦主任將減薪一成。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者直斥，林鄭政治敏感度不足兼「離地」，不知民間困苦，又認為高官應該一早主動減薪抗疫，而非先加後減。受訪者又批評林鄭政績差劣，高薪低能物非所值，是以元首級薪酬養廢官，即使減薪亦無法彌補過失。

不同政黨早前均要求林鄭及問責官員減薪與市民共度時艱，但林鄭與一眾司局長不但未有響應，反而逆市加薪，林鄭今年度的薪酬預算開支更高達五百廿一萬元，加薪十二萬元。林鄭於行政會議前仍死撐，指自己與問責團隊的薪金上升，是按機制、按年及按通脹調整，調整由去年七月一日起計算，並非在現時審議財政預算案時申請加薪。

林鄭言論結果遭多名議員及前高官炮轟，認為她在內的官員應凍薪或減薪。林鄭終跪低宣布自己與其他司局長及特首辦主任將減薪一成，為期一年。行政會議亦跟隨政府減薪一成。據了解，今次減薪並不包括副局長和政治助理。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問六百四十六名十八歲或以上市民，結果顯示，對於加薪事件，林鄭月娥仍死撐是按機制調整，三成五受訪者批評她無心與市民共度時艱；兩成六轟政治敏感度不足；一成六質疑她賴機制圖甩身。

林鄭及問責官員按機制加薪後再減薪一成，三成八受訪者批評欠誠意，惹民怨才就範；兩成四認為減薪幅度仍然太小；一成二則贊成問責班子要減薪謝罪。

新加坡等多國領袖早於二月底宣布減薪，港府高官當時指捐出一個月薪金，三成七受訪者形容港府假惺惺，一早應該主動減薪；兩成六轟港府反應太慢；一成六斥淪為公關騷。

市民早已承受減薪裁員，抗疫基金支援及派錢仍未到手，高官三催四請下才減薪，三成二受訪者批評高官不知民間困苦；兩成六直指因政治形勢才減薪；兩成二形容高官堅離地。

官員薪酬調整機制根據消費物價指數調整，並非與表現掛鈎，經濟不景亦可加薪，四成五受訪者認為，機制應加入更多考慮因素；兩成四稱機制不合時宜；一成七質疑年年通脹，淪有加無減機制。

林鄭月娥是史上最低評分的特首，但年薪全球第二，三成四受訪者批評她高薪低能，物非所值；兩成八更指是元首薪酬養廢官；一成二認為減薪無法彌補抗疫不力過失。

綜觀情況，新冠肺炎疫情重創經濟，引爆失業潮，不少企業經營陷入困境，市民紛紛放起無薪假或裁員，惟林鄭逆市加薪推說是按機制「辦事」，根本無心與市民共度時艱，即使事後跪低減薪，亦難以平息民憤。