網民熱話：亂棄廢料冇極限？　路中心驚現坐廁　

亂棄垃圾行為令人討厭，有時棄置的東西及位置，更令人匪夷所思。近日港島小西灣就出現一個「奇景」，馬路中央的行人過路處驚現一個被人遺置的坐廁，有人更將坐廁當正垃圾桶，亂棄垃圾。事件令網民哭笑不得，有人抵死稱，坐廁設於馬路，方便「人有三急」的人使用。

網民Daniel Yiu前日（11日）在Facebook群組「藍灣半島小社區」上載的照片所見，地點發生在小西灣道，一個白色的坐廁被人放置在馬路中心，坐廁沒有廁板。雖然坐廁與現場環境格格不入，不過街坊似乎不以為然。有人甚至將坐廁當正垃圾桶，事關坐廁內被人棄置紙包飲品盒、勞工手套、手巾等垃圾，不排除是工人搬運坐廁時，隨手棄置。

有網民形容事件「耐人尋味」，更起名為「藍灣白色巨塔」。有網民驚訝有人將坐廁當垃圾桶。事件亦引起網民的聯想，質疑坐廁是「隨意門」。不過亦有人認真猜測，認為是裝修工人搬運廢料時刻意棄掉，質疑其行為無公德心。

網民有話說：

Daniel Yiu：其實呢個係另一個時空，隨意門出入口嚟㗎

Jofa Wong：咁都得

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