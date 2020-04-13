興趣班Playgroup未納資助　教局指難百分百彌補業界損失

第二輪防疫抗疫基金措施會向補習社等發放一筆過4萬港元資助，亦為學校任職興趣班導師、教練等提供一筆過7500港元援助金等。教育局局長楊潤雄今早(13日)在電台節目表示，期望措施能紓緩各行業的困難，讓業界在疫情過後有足夠實力重新出發。

政府於第二輪防疫抗疫基金對補習社等發放一筆過4萬港元資助，楊表示各個私營註冊補習社的形式不同，局方現行掌握每個補習社的運作等資料不多，為方便業界盡快領取資助，因此安排以一筆過的形式發放。

楊續指，很多教育周邊行業，例如飯盒供應商、校巴營運商等都受惠第二輪防疫抗疫基金。他亦得悉部分學校為飯堂、小食部等提供免租，期望社會各界繼續出力互相支援。

被問到興趣班及Playgroup為何未被涵蓋於第二輪措施，楊表示，4萬港元的資助只提供予在教育局註冊、提供非正規課程的私立學校。至於其他無註冊的機構，政府認為他們在社會上為各階層市民服務，一直在市場運作，故要與其他服務性行業一同考慮。

楊強調，第二輪支援措施要整體去看，政府有能力做到都希望支援各行業，故推出800億港元「保就業」計劃，但重申無可能透過資助完全將業界的損失，作百分百補償，但希望資助可令各行業能捱得過這段時間。