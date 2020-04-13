確診個案放緩因假期檢測少　何栢良指要1周後才知實況

香港昨日(12日)錄得4宗新冠肺炎確診個案，疫情有放緩趨勢。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(13日)在電台節目表示，近日確診個案下跌是由於入境人數大幅減少，而本地感染個案過去幾日只有單位數，是因在公眾假期進行的病毒檢測較平日少，不等於疫情受控。

他續指，復活節假期令公眾外出或聚會機會增多，因此要待假期過後才能知道個案會否再次增加，起碼要一星期後，或到下星期尾段，才能反映假期有沒有本地傳播。不過他相信，隨着外地入境人士大幅下降，單日再有數十宗外地輸入情況的機會很細。

他續指，上月入境香港人士增加引發第二波爆發，外地入境確診者當中有25%是無病徵人士，20歲以下青年當中，3人有1人是隱形患者。他呼籲市民繼續保持高度戒備，要戴口罩和保持社交距離。何又認為，即使到5、6月，仍未適合到內地以至海外旅遊。

何又提到，如果香港持續沒有出現新的感染群組或沒有來歷不明的感染個案，中學文憑試在4月24日開考是合適的做法。

對於「10 + 4」的新檢疫安排，即部分密切接觸者先在檢疫中心進行10天檢疫，如果病毒檢測呈陰性，餘下4天可回家隔離。何認為這並非是最好的安排，反而政府應該增加檢疫中心設施，或安排有關人士在餘下4天到酒店隔離，但政府沒有積極研究安排酒店隔離，反映政府不作為。

另外，新加坡昨日大幅新增233宗確診個案，而且全部是本地感染。何稱新加坡的情況說明疫情可以在短時間內變化得很快，並出現社區大爆發，而當地現時的氣溫約30度，相等於香港的夏天，坦言香港市民不應再有任何幻想，以為病毒到夏天就會熱死。