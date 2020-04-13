派對場地停業無特定支援　業界斥政府離地

新冠肺炎肆虐，政府勒令多個行業停業防疫，但第二輪防疫抗疫基金的支援措施卻未有囊括需要停業的派對場地(Party Room)。有業界人士對措施大感失望，今早(13日)在電台節目批評，措施未如其他停業的行業般提供特定支援，並不公平。有健身中心營運者亦指，政府提供的資助低估業界的開支，未能解決行業正面臨的困境。

派對場地業在出現「打邊爐家族」事件後，生意急跌90%，香港派對場地協會會長林漢然表示，政府的中小企融資計劃對業界的幫助非常有限，如果經濟持續不景，或有80%至90%的從業機構需要結業。

對於政務司長張建宗指很多派對房間持有食肆牌照，林表示張的說法不符行業實況，強調

99%的派對場地並無食肆牌，只是租出場地，批評張「十分離地」。他續稱，行業最大開支來自租金，不少從業員均是兼職，即使受惠於第二輪基金中的工資補貼，僅能幫補生活費，未能支援租金支出。

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯專鼎在同一節目表示，疫情爆發至今，受整體經濟差、市民不敢外出等影響，業界經營困難。近月生意剛有起色時，政府又在未有與業界溝通下，「一刀切」要求停業。即使第二輪基金向健身中心發放10萬港元資助，亦不足以繳交動輒數萬至幾十萬港元的租金，批評政府嚴重低估健身搏擊運動的開支及經濟效益。

柯又指，第二輪基金向註冊健身教練發放一筆過7500港元的補助金，但當局未有詳細列明資格申請，預料大部分教練未必可獲發補助。