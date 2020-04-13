旅行社倒閉　苦主申信用卡退款被收費蒙受雙重損失

新冠肺炎疫情打殘旅遊業，早前有兩家網上旅行社倒閉，引發多宗消費糾紛。有政黨調查指，本港20家信用卡發卡機構均接受卡主因應商戶倒閉而提出「信用卡退款申請」，但當中大部分機構會向卡主追收利息及財務費用，部分更收取50至150港元不等的手續費。政黨質疑做不合理，令消費者蒙受雙重損失，促請信用卡發卡機構豁免相關收費。

網上旅行社Wefly及Gogogo Travel於上月倒閉，有政黨收到超過2700宗求助，涉及金額超過1800萬港元。該黨因應事件，於上月底至本月初查詢本港20家信用卡發卡機構，了解信用卡卡主就商戶倒閉而提出「信用卡退款申請」的相關安排，結果發現全數機構均會接受相關申請，但要求卡主須於商戶倒閉起計75日或120日內提出方會接納；至於處理申請的所需時間，有16家機構稱介乎4星期至180日。

調查又指，假如機構經處理後，發現相關申請未能成功退款，當中只有4家機構表示不會向卡主收取利息或服務費用，但有8家機構表示會追收相關利息及財務費用；另外有12家機構稱會因應申請而向卡主收取50至150港元不等的手續費。

民主黨消費者權益政策副發言人袁海文表示，消費者退款不成功仍被信用卡發卡機構收取費用，蒙受雙重損失，做法極為諷刺和不合理。他認為，商戶倒閉所衍生退款問題責任不在消費者，發卡機構應豁免追收任何利息、財務費用及手續費，同時盡全力追討退款，而不是「無事就叫市民申請，出事就踩多腳加收費」。

袁海文又指，關於有部分信用卡發卡機構是財務公司而非持牌銀行，不受金管局監管，擔心會影響消費者權益，促請金管局應該一併監管由財務公司所發出的信用卡。他呼籲發卡機構加強培訓職員，向卡主提供清晰的信用卡退款保障資訊、以及將退款進度於網上銀行或帳戶中顯示，確保市民容易跟進。