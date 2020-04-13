政府工資補貼幫助有限　88%僱主未改變裁員或結業計劃

因應政府推出第二輪防疫抗疫基金措施，關注綜援低收入聯盟在過去兩天訪問了300名深水埗及油尖旺區居民及飲食業中小企僱主，88%僱主指不會因為工資補貼而改變裁員或結業計劃。亦有31%人指現正失業，亦有53%人工時被削減。關綜聯促請政府應盡快設立失業援助金。

調查結果顯示，在受訪市民方面，有64%失業人士不會因為有工資補貼而獲前僱主再度聘用。另有51%人即使近期失業，亦不會因為放寬了資產限額而申領綜援。37%受訪者認為工資補貼對失業人士的幫助很少，甚至沒有幫助，亦有91%人認同要設立失業援助金。

在僱主方面，有22%有考慮或已開始裁員，24%考慮結業。另有88%指不會因為工資補貼而改變裁員或結業計劃。

關綜聯幹事黃佳鑫認為，政府的措施為「救市」多過「救人」，對失業人士的幫助少，政府應盡快設立失業援助金。

自由工作者「藍貓」表示，自農曆新年後再沒有接過手工班的工作，而她兼職的麵包包裝工作亦被削工時，每周只上班一天。她每月租金支出要4300港元，積蓄已接近完全用光，她批評抗疫基金沒有幫助自由工作者。

經營食物製造廠的Johnson批評，政府只是將責任推給僱主，「覺得畀咗錢你（僱主），就營運到落去。」他又指，就算能受惠於政府的8萬港元補助，只是「有好過冇」，他除了支付員工薪金，亦要交租，早前他亦要求員工先放年假。

他期望政府可以向飲食業等指定行業提供擔保借貸，先讓他們渡過難關，同時與金融管理局商討，只收6個月的利息還款，讓業主有減租的空間，幫助租戶。