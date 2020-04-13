豬價再創一擔4600元新高 業界冀放寬日日清豬以穩定供應

許偉堅(左一)促政府改善豬隻的檢疫及「日日清」制度。(張世洋攝)

內地進口活豬供應連續3日不足1500隻，令活豬拍賣價攀升，昨日(12日)拍賣平均價更升至每擔逾4000港元。香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，本港豬肉缺貨與內地需求無關，認為因非洲豬瘟平息後的活豬復養期需時，加上內地供港豬場的供港意欲減少，令本港豬肉缺貨，促請政府與內地方面商討，探討可否改善豬隻的檢疫及「日日清」制度，以助穩定本港豬肉供應。

中港鮮肉聯合總會主席凌偉業表示，全行近日已幾乎「無豬賣」，多個豬肉檔無法營業，昨日豬肉拍賣價最貴達4600港元，「今日都唔知點買得落手」，業界求助無門，促政府協助爭取增加豬肉供應。他又提及，本港活豬供應減少與中港司機須提供健康證明才可來往兩地的政策無關。

許偉堅指，業界經過非洲豬瘟、社會運動及疫症的三重打擊，近日市場拍賣價屢創歷史新高，故他們向議員張宇人求助，要求協助聯絡局方及國內當局，商討可否改善活豬日日清制度。張宇人表示，會與政府反映，考慮放寬日日清制度，並探討可否於約一年後恢復內地海關檢疫後14天內出貨的規定，而非強制須即日出售。

他又說，因內地海關假期休息，沒有人手監控活豬，令近幾天活豬無法供應來港，認為可改以電子監控活豬健康，減少人手檢疫。許指，已向3間代理商反映，冀未來數天可增加活豬供應至約2000隻豬，供應穩定後料豬價會回落。