轟港府諸多藉口拒設援助金　政黨促向失業者月派$9000

香港經濟受新冠肺炎重創，不少行業陸續採取減薪或裁員措施救亡。為協助打工仔渡過眼前難關，工聯會今(13日)宣布，將自周三(15日)起向5000名合資格失業工友，發放一次性3000港元援助。該會發現逾70%申請者失業不足3個月，其中44%從事旅遊及零售等重災行業，批評港府僅以綜援作最後安全網，把勞工福利及權益混為一談，呼籲當局盡快推出針對性措施，包括失業現金支援、創造就業機會及提高培訓津貼等。

工聯會上月中起設立「緊急失業慰問金」，共收到7630宗申請，成功申請者將分批領取支票。該會理事長兼職業發展服務處主席黃國指出，申請者當中逾40%從事旅遊及零售等重災行業，其次為建造業及服務業，分別達23%及11%。他預料未來失業率會快速惡化，形容支援失業工友刻不容緩。

該會副會長兼權益委員會主任唐賡堯表示，港府早前雖推出兩輪防疫抗疫基金，惟措施未能聚焦失業問題，更存在不少漏洞或模糊的地方，唐促請勞工處盡快恢復服務，並設立電話專線，供打工仔查詢其勞工權益。

該會副理事長麥美娟則指出，該會早於去年9月已與勞工及福利局局長羅致光會面，建議成立長遠及健全的失業金制度，惟羅以需時長及技術等藉口開脱，批評當局混淆勞工權益及福利，促請港府建立緊急失業援助金制度，並即時改善及落實「失業現金津貼」計劃，向失業逾1個月的工友發放9000港元，為期最長6個月，料涉開支約70億港元。