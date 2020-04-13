續做鍵盤戰士網誌介紹新計劃　鄭若驊被轟離地兼冇膽

政府於上周三(8日)公布第二輪防疫抗疫基金措施，包括成立法律科技基金和推出新冠病毒網上爭議解決計劃。被稱為「避政司司長」、民望「墊司底」的律政司司長鄭若驊今(13日)發網誌介紹該計劃，有學者指該計劃較為複雜，批評鄭「龜縮喺屋企做鍵盤戰士」，並無現身解答公眾疑問。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，相關計劃較為複雜，但鄭若驊「龜縮喺屋企做鍵盤戰士」，並未有現身解說，導致市民抱有疑問卻未能釋疑。陳又指，親身解說及回應該計劃本就是鄭若驊職責所在，質疑鄭懼怕接受傳媒查詢及避免當場出醜，因此選擇「單向性」向市民介紹計劃，直斥鄭「離地」又「冇膽」。

鄭在網誌中提到，計劃的服務範圍包括處理與新冠肺炎相關的爭議；每件案件的索償金額上限為50萬港元；原告人或答辯人的其中一方必須是香港居民或公司；爭議雙方需各付200港元作為登記費用；當事人需同意在計劃下達成爭議解決協議。鄭表示，如果該計劃順利在4月獲得撥款，將於6月推出。

鄭指，爭議解決的過程中，雙方會嘗試談判，然後以調解方式處理，如果仍未能達成和解協議，便會透過仲裁程序取得一個終局和具有約束力的仲裁裁決。鄭又稱，該計劃的目標是為企業提供網上爭議解決服務，並處理爭議金額不高的案件。另外，鄭表示，律政司已採納加快支付外判律師費的方案，又指法律援助署和當值律師計劃亦作出了類似的特別安排。

執業大律師龔靜儀對網誌部分內容有疑問，包括裁決後控辯雙方可否提出上訴；網上處理爭議時如何展示相關文件；往後會否傾向於網上進行仲裁個案等。她又指，該計劃為爭議解決服務設限期，有可能導致控辯雙方因恐未能在限期內完成，而傾向不使用該計劃。另外，她指如涉及為數30萬至40萬港元的大金額，部分商業機構可能未必有信心採用該計劃，指鄭若驊需親身解說及交代詳情。