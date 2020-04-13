城大發現RNA在腫瘤基因形成　能抑制壞蛋白阻止癌症

人體基因核糖核酸(RNA)對控制癌症基因有新突破！香港城巿大學研究團隊發現，RNA當中的G-四鏈體能影響其編碼結構，從而抑制其蛋白質的形成，若RNA G-四鏈體在人體腫瘤基因形成，當中的壞蛋白便會受抑制，有助阻止癌症形成。有關研究獲得裘槎基金會頒發前瞻科研大獎2019。

該團隊正研究G-四鏈體與基因調控、細胞生長及癌症基因的關聯，以了解可否進一步成為生物標記和藥物治療的標靶點。

人體的RNA中約5%屬編碼RNA(mRNA)，會按帶氧核糖核酸的遺傳訊息製造蛋白質，以維持生理機能，其餘逾90%是非編碼RNA，即沒有製造蛋白質的功能。城大化學系助理教授郭駿傑成功研發創新技術，以識別及鑑定 mRNA的結構及運作機制，亦深入研究RNA G-四鏈體結構與病的關係。

郭解釋，RNA G-四鏈體很多時會影響其mRNA結構，抑制其蛋白質的形成，若RNA G-四鏈體在人體腫瘤基因形成，當中的壞蛋白便會受抑制，有助阻止癌症形成；相反如G-四鏈體在腫瘤抑制基因形成，當中的好蛋白會受抑制，導致癌症形成。