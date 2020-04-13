上水清潔工被磚擊斃5個月　市民悼念斥黑暴害香港

有團體及市民到北區大會堂外獻花，悼念被磚頭擊斃的羅伯。(何天成 攝)

七旬清潔工羅伯去年11月13日在上水被示威者用磚頭掟中頭部死亡，事隔5個月，有團體今午(13日)到上水北區大會堂發起「悼念羅伯」獻花儀式，盼羅伯能沉冤待雪，又指香港被去年的反修例暴力示威連累。

「保衛香港運動」約10人在現場擺放羅伯的照片，又進行獻花及默哀等，前區議員鄧家彪亦到場悼念及獻花。鄧表示，當時亦有協助羅伯的子女處理羅伯的身後事，他又感謝市民自發悼念及關心羅伯的家庭，若社會繼續美化暴力，只會傷害更多無辜的小市民，希望警方盡快緝拿兇手。鄧又指，羅伯是反修例示威中唯一有名有姓的死者，相反每月的31日都有市民在太子站「假悼念」，形容杜撰的故事妖惑人心。

有出席的市民指，暴徒在反修例示威中造成家庭撕裂，破壞社會設施，騎劫民意。在新冠肺炎疫情下，市民也自發分隔開悼念，相信沒有違反政府公布不可多於4人聚集的禁聚令。悼念活動即將結束時有警方到場呼籲市民散開，有市民向警方表示謝意。

事發於去年11月13日早上近12時，70歲食環署外判清潔工羅長清，在龍運街北區大會堂外馬路，被人投擲硬物擊中頭部受傷，翌日傷重死亡。當日，一批黑衣人在上址聚集堵路，期間疑因政見問題，與另一批男女互相指罵，繼而有人掟磚頭及用竹枝互毆。混亂間，羅頭部疑被磚掟中，登時倒地失去知覺，有人將他抬離現場。

羅送院後最終返魂乏術，案列謀殺案，新界北警區重案組跟進。警方一度懸紅80萬港元緝拿真兇，事後警方拘捕5名年齡介乎15至18歲男女，涉嫌與案件有關。