政Whats噏：港人身在福中不知福？　黃之鋒林琳激辯疊晒聲

雖然最近爆發新冠肺炎，但反修例風波仍沒完沒了。青年發展委員會成員林琳同香港眾志秘書長黃之鋒今早（13日）出席電視論壇，就「香港人身在福中不知福？」辯論時就激動到疊晒聲，其中黃之鋒仲形容係「奧林匹克鬥慘大賽」，指論壇淪為兩人個人闡述個人經歷，而林琳就反駁奧林匹克都取消咗嘞！

兩人喺論壇上都認為港人唔幸福，黃之鋒認為幸福係建基於民主、自由、人權、同埋法治上嘅保障，但認為現時港人被打壓，而政權喺政治環境中完全冇受權力制衡，形容港人係「不在福中更知福」，相信自己有權去決定幸福。

而林琳就舉出多個例子，包括有市民會因唔妥對方而喺街上打人、放火燒人等等，指港人唔理法治，又直斥政府真係做得好差，但認為隨時可以換，質疑係咪要去到咁盡。佢仲話有人推動犯法，指「攬炒可以有幸福」同「坐監可以令人生更精彩」一樣咁可笑，反問香港點解會淪落到咁嘅地步。

眼見兩人辯論到疊晒聲，台下有評判都批評話疊聲好麻煩，形容聽得好辛苦之餘，仲被質疑辯論「毫無意義」。其中黃之鋒被指「扮咩斯文」，認為對方已用潑婦罵街式，就應該要同對方鬥大聲。其中一個評判、議員謝偉俊(阿Paul)就話，世界上有唔少地方都有民主、自由，但命仔都保唔住，反問邊度仲有福，而唔少年輕人喺疫情時都選擇返嚟香港，質疑係咪政治制度係咪代表哂所有福氣製造者。其後阿Paul更被另一評判批評係「理論魔術」、「妖言惑眾」，認為命仔都冇係因為政府問題。