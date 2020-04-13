網民熱話：阿婆練跑？ 冒死橫越公路

亂過馬路已經十分危險，更何況是橫過公路！近日網上流傳一段車Cam片，一名婆婆無視高速行輛的車輛，疑為貪方便，竟橫跨6條行車線橫過公路，險被車輛撞及，幸好司機反應快及時停車。網民批評這名婆婆的行徑「隨時累死人」。

Facebook專頁「HongKong CarCam」昨日（12日）上載的車Cam片所見，現場是大埔公路沙田段。事主駕車沿公路向大圍方向行駛，期間一名戴上口罩，滿頭白髮的婆婆背着環保袋，無視車速頗高的車輛，疑先橫過對行線3條行車線，再跨越石壆，向着事主車頭方向準備再衝過公路。事主見狀，眼明手快立即煞車，在婆婆一兩個身位前停下，當時婆婆亦似乎受驚而窒一窒步，但沒多久又再提起神，繼續向前衝。事主上載片段之餘，亦禁不住揶揄婆婆，「台上一分鐘，台下十年功...快去練跑」。

事後有網民批評婆婆衝過公路時「無睇過車」，質疑她是「碰瓷黨」，亦有人笑言婆婆是「賽跑冠軍」。有網民則慶幸司機反應快才避過意外發生。

網民有話說：

Elson Sin：其實係咪特登想畀車撞

Wai Hing Chan：果然醒目！收油

Ray Lai：後車煞唔切隨時串燒

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