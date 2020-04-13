愛增值計劃提供免費培訓　失業售貨員成功轉行任護理員

香港失業情況於疫情下進一步加劇，僱員再培訓局推出的「特別・愛增值」計劃自去年10月推出，為近期失業或就業不足的打工仔提供免費培訓。有失業的中年女士原本任職售貨員，但因店舖結業而失業，她報讀計劃下的護理員課程後，成功令自己增值，由失業大軍加入護理行業，開展人生新一頁。

現年52歲的蕭女士曾任燈具店售貨員，該店去年10月受社會事件及網店競爭影響而結業，她被迫成為失業大軍，她表示，失業後最擔憂供樓的開支，「無收入，變相供樓係吃力」，對銀行戶口的存款漸減感到害怕，惟求職數月仍不果。

她期後報讀愛增值計劃下的護理員課程，冀為自己增值，課程內容包括基本病理認知、病人護理技巧等，再培訓局會在課堂期間安排醫院管理局人員到場作即場招聘。蕭指，任職售貨員多年，「未曾見過工」，幸課程有教授面試技巧，令她到安老院面試時倍感鎮定，最終成功獲聘請，本月中加入護理行業。

另外，現年19歲的潘先生原任職餐飲業散工，他指近期求職明顯較以往困難，因失業而待在家中，有時感到壓力，「屋企人、親戚會睇唔起咁」。他因而報讀計劃下的咖啡調製員基礎證書課程，希望有一技傍身，更計劃完成課程後再報讀包餅製作。

第一期「特別‧愛增值」計劃將在6月30日截止報名，第二期計劃則在7月1日推出。出席率達80%的學員於課程完結後可獲特別津貼。僱員再培訓局會通過修例，將學員的每月最高津貼額由4000港元增加至5800港元。截至今年3月底，該局已接獲逾1.22萬宗申請，約三分一申請人的年齡介乎50至59歲。申請人主要來自飲食、零售、社區和個人服務業。