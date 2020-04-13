政Whats噏：跟進港台節目投訴　陳建強否認顧委會淪無牙老虎

警務處處長鄧炳強2度去信廣播處處長梁家榮，投訴香港電台節目《頭條新聞》嘅「驚方訊息」環節有抹黑警隊之嫌。然而一波未平，一波又起，港台女記者喺英文節目《The Pulse》問世界衞生組織官員有關台灣嘅身份問題，商務及經濟發展局局長邱騰華早前認為節目違反「一個中國」原則，亦無履行《港台約章》。有跟進投訴嘅港台顧問委員會多次同港台高層接觸均未見進展，但主席陳建強否認顧委會淪為「無牙老虎」。

陳建強接受網台節目主持人鄧飛訪問，被問到坊間有唔少意見話當廣播處處長梁家榮或港台認為編輯自主並無違反《約章》嘅話，就會話顧委會係「無牙老虎」，陳隨即反駁呢個講法，強調「我哋(顧委會) 係絕對有牙」。

佢解釋，港台有雙重身份，屬於政府部門亦係公共廣播機構，受到通訊事務管理局、審計署、廉政公署同申訴專員公署制約，同時須遵守《約章》向顧委會負責，但要睇下當事人(商經局或廣播處) 會唔會用權力去跟進，又話問題可按依家嘅機制處理，所以佢唔擔心「有冇牙」嘅問題。佢又話《約章》無話「邊個要鬧、邊個唔鬧」，如果節目達到準確持平，去推動公民、國民身份認同，以及認識一國兩制呢個目的，顧委會絕對支持節目製作。

被問及外界好多人話港台畀人針對，陳並唔同意，又以自己為例，話佢由2010年開始獲委任為委員，對港台有好深厚嘅感情，而港台並唔係爭取收視率，而係符合約章下去製作一啲畀少數族裔睇同無商業價值嘅節目。佢喺節目結尾時仲寄語港台「還原基本步」同跟番《約章》連結大眾，又表明呢個係顧委會希望做好嘅工作。