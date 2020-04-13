立法會內會停擺　國歌法增產假等法案受影響

立法會內務委員會(內會)停擺，影響內會原來的職能，包括不能聽取法案委員會的報告、不能就政府提交的法案及附屬法例成立法案委員會審議，牽涉的法案多達14條，包括增加法定產假至14周的《2019年僱傭(修訂)條例草案》、《國歌條例草案》、改善免遣返聲請審核程序以打擊假難民的《入境(修訂)條例草案》等。

內會其中一項職能是需要決定是否為法案成立法案委員會審議，並在完成審議後再為法案恢復二讀作準備。鑑於內會自去年10月復會開始至今仍未選出正、副主席，以致無法運作，現時有多達14條法案未能決定成立法案委員會審議，同時亦有超過80條附屬法例未能在修訂期限前，成立小組委員會跟進。

在14條法案中，其中《國歌條例草案》早於去年5月已完成法案委員會的審議，但至今仍未能在立法會上進行恢復二讀。由於內會停擺，政府亦曾動議將法案繞過內會，轉交事務委員會處理，例如勞工及福利局局長羅致光曾於今年1月，在立法會上動議將《2019年僱傭(修訂)條例草案》轉交人力事務委員會審議，現時法案仍在審議當中。

在去年10月，即本立法年度開始時，政府曾向內會提交19項法案，計劃於本立法年度完成審議，當中有13項法案已於立法會完成首讀，但礙於內會停擺，至今仍未能成立法案委員會處理。其後政府於今年3月中提交更新版立法建議，將19項法案大幅削減至4項，但4項法案同樣因內會停擺，因而未能決定是否需要召開法案委員會處理。如4項法案未能在本立法年度完成審議，或會失效，須待立法會換屆後才能處理。