政Whats噏：指5類人冇援助　葉劉向羅致光追數

政府早前公布第2輪防疫抗疫基金，整個支援經濟計劃總值逾1,000億港元，當中包括800億港元保就業計劃，向合資格僱主提供工資補貼，仲動用210億港元向特定行業提供援助。但身兼行政會議成員嘅新民黨議員葉劉淑儀就話，留意到有社會上唔少人都冇得受惠喎，政府有「甩漏」，呼籲呢班人聯絡佢哋，希望可以收集數據，再同勞工及福利局局長羅致光追數嘞！

葉劉今日(13日)喺Facebook貼文，指有5類人無法受惠保就業計劃，包括開設「1人店」嘅市民；從事「散工」人士好似酒樓、酒吧侍應及宴會臨時員工等；「個體戶」如上門補習、教音樂等自僱人士；仲有年齡超過65歲，已提取強積金但重投社會工作人士；另好多行業例如美容師、髮型師、修甲師等，由打工仔變為自僱人士，雖然有強積金戶口，但期間停供2年嘅話，都無法得到資助等。

對於呢啲「漏網之魚」，葉劉話希望可以收集資料，再點算人數同分類，再同羅局長傾吓，睇有冇其他實質方案幫到佢哋。不過，葉劉就話唔太推薦設立失業援助基金，因為失業援助基金屬於經常性開支，會令本港出現結構性財赤，而逆境下失業率低呢個情況會隨時間慢慢改善，加上失業保障計劃下，市民係需要供款嘅，但現時強積金大家都唔係好願意供，所以話講就容易，但實行起嚟好難。