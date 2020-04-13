政Whats噏：梁美芬夥自然療法醫學專家 拍片教DIY草本飲品

新冠肺炎疫情下人心惶惶，唔單止要戴口罩同勤洗手，到底仲有咩方法可預防感染呢？議員梁美芬尋晚(12日)喺社交平台上載短片，特意向自然療法學醫學專家賴冬妮(Dr.Lily)學習，趁機學整增強免疫力，而且又平又正嘅草本飲品，話要同大家留喺屋企「防炎抗疫」喎。

梁美芬問點解春天特別多病菌，Dr.Lily解釋，因為春天嘅濕度比較高，(人體)適應相對變差，面對潮濕嘅環境就唔係太好，令出汗嘅情況少咗，所以今次整呢隻飲品用天然草本有助提高免疫力。

Dr.Lily介紹材料，包括百里香、香茅、檸檬同薄荷葉，佢叫大家先將香茅剪碎，然後放入煲煮，佢話香茅本身有驅蚊作用，食用後可利尿去水腫，從而增加紅血球嘅氧氣含氧量。

煲煮香茅5分鐘之後個步驟係咩呢?就係落切咗件嘅檸檬喇!梁美芬話自己好鍾意聞檸檬陣味道，Dr.Lily就話好多人唔知其實檸檬皮上面有檸檬香薰油，有種叫做檸檬稀酸嘅物質，所以飲檸檬水係有好處。

Dr.Lily話最尾就係落百里香同薄荷葉，閂埋蓋焗五分鐘就搞掂！最後佢哋齊齊試飲成果，梁美芬大讚真好味，仲寫埋食譜畀大家喺屋企整添！