黑龍江綏芬河市逾千入境者須隔離　料當中兩成人確診新冠肺炎

新冠肺炎在全球大流行，內地嚴防境外輸入病例阻止疫情復發。黑龍江綏芬河市因出現多宗境外輸入病例，日前臨時關閉來往中國及俄羅斯的陸路邊境口岸。綏芬河市委副書記、代市長王永平表示，目前尚有1479入境者接受集中隔離，估計當中最多或有20%的人可能轉為確診。截至目前，內地累計82160人確診新冠肺炎、3341人死亡。

王永平周一（13日）接受官方電視台訪問時，被問到只有7萬人口的綏芬河市，至周日（12日）已有243宗輸入確診病例，令外界擔憂市內面對的防疫壓力。王永平解釋，自內地對入境者實施集中隔離後，綏芬河口岸目前已累計入境2497人；當中的243宗確診病例同時包括102名無症狀感染者，8名疑似病例，目前重點面對問題是仍然處於集中隔離觀察的1479人。

王永平表示，雖然近幾天都有新增的境外輸入確診病例，但只有個別原因導致確診數字上升，包括是一部分的無症狀感染者、疑似病例，以及接受隔離的人轉為確診患者，但只要口岸旅檢通道處於暫時閉關的狀態，就不容易會有確診暴增的情況。他從目前數據估計，前期確診比例約10%，若加上目前現有的無症狀感染者，遂推斷或有15%至20%接受隔離的人會被感染。

同樣位於黑龍江省的哈爾濱市，官方通報在上周四（9日）至周日，發生多宗因聚餐而傳播的感染病例，當中一名韓性男患者自上月19日從美國回國，按規定居家隔離；惟期間一名居於同一樓宇的曹姓女鄰居被感染，更先後傳染給男友、母親等人，王母出席其男友與朋友的聚餐，再度感染多人。

對此，哈爾濱市應對疫情工作領導小組指揮部周日在例會指出，要深刻吸取上述教訓，深入查找疫情漏洞，加強防控，全面發動內防反彈的戰爭，堅決防止個別散發、偶發病例演變為疫情反彈甚至局部暴發的情況。

此外，商務部在周一深夜通報，在開展防疫用品出口過程中，有企業因產品質量問題被外國方面退貨，擾亂防疫用品出口秩序，嚴重影響國家形象；遂決定停止北京啟迪區塊鏈科技發展有限公司、愛寶達科技（深圳）有限公司防疫用品出口。