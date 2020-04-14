機場特警出現首位女主管　特警犬添裝備

香港國際機場將出現歷來首位機場特警組女主管，帶領機場特警在疫情期間面對挑戰。曾加入反恐特勤隊的總督察孔逸娜，本月接管機場特警組，她指包機抵港或抵港人士與政府人員出現糾紛時，特警會到場戒備。她坦言現時所有旅客皆載口罩，難免會較難觀察他們的臉部表情以辯識可疑人士，但他們會改以各人的身體語言、裝束、行動作參考的指標。至於機場特警犬，新增護目鏡等裝備，應付突發場面。

警隊機場特警組除負責維持機場警區的公共及航空安主外，還要處理反恐、要員保護、災難支援等工作。孔逸娜指過去有一些人會以不同的形式威脅社會的安全，機場作為本港重要基建，未來人手及裝備皆會有所提升，雖暫時未發現針對香港國際機場的恐襲威脅，但會時刻做好準備。

警方為加強警犬在執勤時的保護，新增一批裝備包括護目鏡、護耳罩、保護鞋及戰術背心等，分配給較多需要處理突發場面的機場特警犬，可以防沙石及碎片入侵眼睛，避免警犬受巨響影響；保護四肢，避免警犬被玻璃碎片及腐蝕性液體及高溫地面燙傷。

歷來加入機場特警的女警務人員不足10人，作為首位女主管的孔逸娜表示，由於特種部隊對男女的體能要求相同，準備遴選時女性難免需要付出更多的努力，當初她擔心體能訓練，但由於自小在九龍城成長，對機場有「情意結」，加上曾駐守反恐特勤隊，對反恐方面工作有較大熱誠，故決定投考。她花半年時間應付遴選，每日堅持進行一個半小時的長短跑、引體上升及臥推舉等，她笑言：「我哋要臥推舉150磅，但老實講我自己都無150磅。」